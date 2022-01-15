Налог на землю вынудил украинцев активнее продавать свои огороды

В конце 2021 года в Украине заметно активизировался рынок земли. Вместе с тем, выросла и цена на землю. Причем большинство сделок на рынке связано с продажей участков под личное крестьянское хозяйство. Владельцы небольших земельных участков опасаются, что им будет накладно платить налог на землю и потому стали активнее сбывать свои огороды.

Налог на землю, прозванный еще налогом на огород, который ввели с 2022 года, предусматривает ежегодную уплату минимального налогового обязательства с земельных участков, расположенных вне пределов населенных пунктов. Речь идет не только о паях, основная часть которых находится в аренде, и за которые арендаторы платят налоги.

Однако, кроме легального рынка аренды земли, в Украине существует еще и огромный пласт нелегальной аренды. С такой земли государство не получает никаких налогов. Часто такие земельные участки размером от 0,5 до 1 гектара используются селянами под выращивание продукции для личного пользования или сдаются в нелегальную аренду. Однако с 2022 года владельцы будут вынуждены платить с этой земли минимальное налоговое обязательство, которое в среднем по Украине составит порядка 1,4 тысячи гривен с гектара.

Поэтому многие владельцы таких огородов предпочли от них избавиться, чтобы не платить налог. Тем более, если речь идет о пенсионерах с минимальной пенсией, то им и неоткуда платить такие налоги.

Таким образом, в конце прошлого года большинство транзакций на рынке земли составляли именно сделки с участками под ведение личного крестьянского хозяйства. В то же время, если исходить из площади проданной земли, то две трети этой площади составляет товарная сельскохозяйственная земля. Иными словами – земельные паи.

При этом в декабре, по сравнению с ноябрем, существенно выросла цена на землю. Так, в октябре-ноябре средняя стоимость гектара составляла 33 тысячи гривен. А за декабрь она поднялась до 40 тысяч.

В декабре также заметно вырос объем сделок купли-продажи: как по количеству сделок, так и по площади проданной земли.

В общем, можно предположить, что землевладельцев подстегнул к продаже именно ресурсный закон, который предусматривает ужесточение учета и налогообложения всей сельскохозяйственной земли в Украине.

Напомним, эксперты считают, что налог на землю вынудит украинцев продать свои участки за бесценок.