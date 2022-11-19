Попит на землю: в Україні спостерігається новий пік продажів
Ринок пожвавився, але ціни залишаться низькими.
Останні два тижні ринок землі демонструє небувалі результати, враховуючи умови війни – було укладено 3 тис. угод з купівлі-продажу (10% від загальної кількості угод починаючи з 24 лютого). Про це
Найбільший попит на землю на даний час спостерігається у Хмельницькій (продано за останні 2 тижні 6,2 тис. га), Вінницькій (6,1 тис. га) та Полтавській (5,9 тис. га) областях.
Середня вартість 1 га в Україні становить майже 37,9 тис. грн. Найвищі ціни фіксуються в Івано-Франківській області – 91,7 тис. грн, Київської обл. – 77,9 тис. грн та Львівської області – 70,4 тис. грн. Найнижчі ціни на землю у прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, а також тимчасово окупованій Запорізькій та Херсонській областях. Угод з купівлі-продажу там зараз не відбувається.
В Україні з початку війни укладено понад 31 тис. угод на купівлю сільськогосподарської землі загальною площею понад 56 тис. га. Якщо до 24 лютого в Україні в середньому продавали 10 тис. га земель на тиждень, то продажі впали в 4 рази – до 2 тис. га на тиждень, інформує