Поки ЗСУ захищають українську землю, на Буковині місцеві еліти торгують нею

Сокирянська міська рада на чолі з Василем Козаком, виставила на продаж земельну ділянку на березі Дністра, у селі Ломаченці. У картці лоту йдеться, що земля може використовуватися «для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення», тож місцеві мешканці ризикують втратити вільний доступ до останньої ділянки на березі ріки.

Історія, яка розгортається на Чернівеччині, є наочним прикладом наслідків довільного «нарізання» районів під інтереси місцевих еліт, про що ZN.UA неодноразово писало.

Секретар Новодністровської міської ради Ігор Нажига, який зараз захищає Україну у лавах ЗСУ, розповідає : «Козак керує Сокирянщиною ще з часів (другого президента України Леоніда) Кучми. На посади розклав всіх своїх. На колишні колгоспи загнав фірму «Сварог Вест Груп» і зробив свою дружину співвласницею».

Син голови міськради, Володимир Козак, є народним депутатом за списком «Слуги народу», ще один депутат-мажоритарник, Валерій Божик, лояльний Козакові, оскільки той допоміг йому стати депутатом, додає Нажига.

Дороговказ охочим формувати нові райони з огляду на інтереси місцевих кланів, а не розвитку громад, було покладено ще урядом Олексія Гончарука, коли перспективний план Оніківської громадина Закарпатті принесли в жертву проханню «слуги народу» Михайла Лаби.

У Сокирянському районі провідним виявився саме Василь Козак, а веденим – вся українська влада.

Навесні 2020 року Чернівецька ОДА і її голова Сергій Осачук подали перспективний план, в якому на догоду місцевим феодальним кланам були демонстративно проігноровані закон, методики об'єднання громад, думки експертів і всі пристойності. Кабмін план затвердив.

Унаслідок такого рішення місто обласного значення – Новодністровськ – залишилося точкою на карті без територій розвитку і сенсу існування, розповідав ZN.UA експерший заступник голови Чернівецької області Василь Гостюк.

Новодністровськ історично є центром цього регіону. Там і народилася ініціатива жителів створити ОТГ з центром у Новодністровську. Село Ломаченці свого часу за законом про добровільне об'єднання громад вийшло з ініціативою про приєднання до Новодністровська.

У день прийняття рішення про об'єднання сільську раду у Ломаченцях захопили агресивно налаштовані жителі, які хотіли створити громаду з довколишніх сіл без Новодністровська. З бідних маленьких і нежиттєздатних сіл.

Протести у Ломаченцях Гостюк пов’язував із Козаком, який не хотів втрачати контроль за цією територією, адже у селі знаходиться вихід на Дністер з територією великого комплексу відпочинку. Попри каверзи Козака, Новодністровську ОТГ було успішно створено.

Однак у новому перспективному плані ОДА всі села, навіть, ті, які вже завершили процес створення громади, включаючи Ломаченці, виключила зі складу Новодністровської громади і віддала райцентру Сокиряни.

Основна боротьба розгорнулася за збереження контролю над усім районом у центрі з Сокирянами, наголошував Гостюк. «Якщо ж створити три громади, як ми і планували відповідно до методики, він перестане бути цікавим для регіональних лідерів», - пояснював він.

Втрата контролю над регіоном загрожувала Козакові й політичною поразкою. Тож він використав усі засоби впливу, аби змусити ОДА діяти в інтересах місцевого князя, наголошував Гостюк.