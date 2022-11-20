Податок на землю та майно: податкова роз'яснила, що робити, якщо не можеш виконати зобов'язання
Обов'язково необхідно повідомити податкові органи.
У разі неможливості виконання свого податкового зобов'язання, зокрема щодо сплати податків на землю та на нерухоме майно, платники податків мають повідомити про це контролюючий орган. Про це
Зазначається, що платники податків мають подати до контролюючого органу заяву та підтверджуючі документи в електронній формі шляхом надсилання через електронний кабінет.
Також можна подати заяву у паперовій формі до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу.
Ще один метод подання такого повідомлення – це відправлення поштою. При цьому у разі подання заяви до контролюючого органу за неосновним місцем обліку розгляд здійснює контролюючий орган, до якого подано заяву.