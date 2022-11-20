Податок на землю та майно: податкова роз'яснила, що робити, якщо не можеш виконати зобов'язання

Обов'язково необхідно повідомити податкові органи.

Податок на землю та майно: податкова роз'яснила, що робити, якщо не можеш виконати зобов'язання
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У разі неможливості виконання свого податкового зобов'язання, зокрема щодо сплати податків на землю та на нерухоме майно, платники податків мають повідомити про це контролюючий орган. Про це нагадує ГУ ДПС у Вінницькій області.

Зазначається, що платники податків мають подати до контролюючого органу заяву та підтверджуючі документи в електронній формі шляхом надсилання через електронний кабінет.

Також можна подати заяву у паперовій формі до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу.

Ще один метод подання такого повідомлення – це відправлення поштою. При цьому у разі подання заяви до контролюючого органу за неосновним місцем обліку розгляд здійснює контролюючий орган, до якого подано заяву.


Олена Середа, ZN.ua





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