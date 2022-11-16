Українці почали скуповувати землю у трьох областях: як змінилася вартість гектара за останній місяць

Ринок землі в Україні за останні два тижні пожвавився. За цей період було укладено 3000 угод з купівлі-продажу, а це 10% від загальної кількості з початку війни. Про це розповів голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Найбільший попит на землю на сьогоднішній день спостерігається у Хмельницькій (продано за останні 2 тижні 6,2 тис. га), Вінницькій (6,1 тис. га) та Полтавській (5,9 тис. га) областях.

Середня вартість 1 га в Україні становить майже 37,9 тис. грн. Найвищі ціни фіксуються в Івано-Франківській області – 91,7 тис. грн, Київської обл. – 77,9 тис. грн та Львівської області – 70,4 тис. грн.

Найнижчі ціни на землю у прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, а також тимчасово окупованій Запорізькій та Херсонській областях. Угод з купівлі-продажу там зараз не відбувається.

В Україні з початку війни укладено понад 31 тис. угод на купівлю сільськогосподарської землі загальною площею понад 56 тис. га. Якщо до 24 лютого в Україні в середньому продавали 10 тис. га земель на тиждень, то продажі впали в 4 рази — до 2 тис. га на тиждень.

Раніше повідомлялося, що власники землі зобов'яжуть сплачувати новий податок з 2023 року.