Ощадбанк и ПриватБанк повысят ставки по кредитам

ОщадБанк и ПриватБанк изменят в 2022 году процентные ставки по кредитам. Они станут выше. Кроме того, ставки по депозитам тоже, вероятно, поднимутся. При этом и держать деньги на депозите, и брать кредит будет не очень выгодно. Однако Нацбанк не оставляет банкам выбора.

НБУ будет вынужден поднимать учетную ставку из-за роста инфляции. Предвиделось, что в прошлом году годовая инфляция не превысит 9,4%, однако она с легкостью пересекла эту черту и поднялась до 10%. Чтобы хоть немного обуздать инфляционный процесс, Нацбанк несколько раз за прошлый год поднимал учетную ставку. В итоге, она достигла 9%, однако этого недостаточно. Ведь и в наступившем году предвидят 5%-ю инфляцию (и это – в самом лучшем случае).

Поэтому вероятней всего, что уже в ближайшее время НБУ опять повысит учетную ставку.

"Ставку придется еще раз повышать уже буквально на следующем заседании в январе, или, скажем, в марте. По моему мнению, она прибавит минимум 0,5%", – считает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Вслед за повышением учетной ставки Нацбанка должны будут повышать кредитные и депозитные ставки и все остальные банки, включая Ощадбанк и ПриватБанк. Правда, обычно банки не торопятся с повышением ставок по депозитам. По словам Михаила Демкива, в прошлом году, несмотря на повышение учетной ставки НБУ, банки не торопились повышать процентные ставки по депозитам.

"Они могли себе это позволить, поскольку ликвидность была на рекордных уровнях, – говорит аналитик. – Потому такие банки, как Ощадбанк, Приватбанк, могли предлагать годовые депозиты в районе 7-8%", - говорит эксперт.

Если от этой небольшой прибыли еще вычесть почти 20% налогов, то вкладчику остается прибыли от его депозита почти как кот наплакал. А ведь банкам нужно и самим на что-то жить. А значит, нужно привлекать новые кредитные средства. а для этого нужно повышать объем портфеля депозитов.

Поэтому уже перед Новым годом малые и средние банки стали поднимать ставки по депозитам до 10-11%. Однако Ощадбанк, ПриватБанк и другие крупные банки пока процентов не повышают. Впрочем, сопротивляться им осталось недолго. Ведь иначе новых вкладчиков не соблазнишь.

"Рост процентных ставок также будет стимулироваться спросом на кредитную гривну, для обеспечения которого банкам нужно все больше стимулировать вкладчиков привлекательными депозитными ставками. Чем выше проценты – тем интереснее такой инструмент сбережения и приумножения денег для населения и бизнеса", - считает глава Совета Независимой ассоциации банков (НАБУ) Елена Коробкова.

Поэтому вопрос повышения ставок по депозитам – это вопрос ближайшего времени, убеждена специалистка.

Что будет с кредитными ставками?

Это, пожалуй, самый интересный вопрос. Несмотря на рост учетной ставки НБУ, банки будут стараться удерживать проценты по депозитам на минимально возможном уровне. Дело в том, что сейчас в Украине немало проблемных заемщиков, которые годами не возвращают банкам занятые деньги. Поэтому между банками развернулась настоящая борьба за добросовестных клиентов, которые вовремя платят по кредитам. Чтобы их удержать, банкиры из последних сил будут стараться удерживать кредитные ставки.

"Немаловажную роль играют государственные программы, в частности 5-7-9, которые компенсируют значительную часть процентной ставки. Соответственно,заемщики не почувствуют подорожания кредитов", - считает Михаил Демкив.

Впрочем, очень многое будет зависеть от дальнейшей ситуации с коронавирусом. Именно эпидемия может внести наиболее существенные правки и в учетную ставку, и в финансовую деятельность Ощадбанка, ПриватБанка и других украинских банков, убеждены эксперты.

Напомним, украинцам рассказали, как увеличить кредитный лимит на картах Ощадбанка, ПриватБанка и monobank.