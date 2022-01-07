В Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станций

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, накануне Нового года установила новые "зеленые" тарифы на электроэнергию, произведенную генерирующими установками частных домохозяйств. Они начали действовать с 1 января 2022 года.

Это тарифы, которые установлены для потребителей, использующих энергию из возобновляемых источников: солнечной и ветровой.

Так, с 1 января, "зеленый" тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств, мощность которых не превышает 30 кВт, составляет 556,85 коп/кВтг (без НДС), при введении в эксплуатацию солнечных батарей период с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года. Если установки были установлены ранее, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, то тариф будет составлять 585,02 коп/кВтч (без НДС). Для потребителей, генерирующих энергию из солнечных батарей с 1 января 2020 года, тариф будет на уровне 500,50 коп/кВтч (без НДС) до 31 декабря 2024 года.

"Зеленый" тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии ветра генерирующими установками частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 30 кВт и введенных в эксплуатацию с 01 июля 2015 по 31 декабря 2019, с 1 января 2022 составляет 357,97 коп/ кВт·час(без НДС).

"Зеленый" тариф нагенерирующими установками частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышаетпри условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений и введенных в эксплуатацию с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 г., составит 556,85 коп/кВт·час (без НДС).

"Зеленый" тариф на электрическую энергию, производимую из энергии ветра генерирующими установками частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 50 кВт и которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, составляет с 1 января 2022 года 357,97 коп. /кВтг (без НДС), и 321,51 коп/кВтг (без НДС) для установок, заработавших с 1 января 2020 года. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2024 года.

"Зеленый" тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 50 кВт и которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 по 31 декабря 2019, составит 503,82 коп/кВт·ч (без НДС), и 37 ,86 коп/кВтч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Напомним, украинцев предупредили о плановых отключениях электроэнергии и порядке их организации.