В Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станций

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, накануне Нового года установила новые "зеленые" тарифы на электроэнергию, произведенную генерирующими установками частных домохозяйств. Они начали действовать с 1 января 2022 года.

В Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станций

Это тарифы, которые установлены для потребителей, использующих энергию из возобновляемых источников: солнечной и ветровой.

Так, с 1 января, "зеленый" тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств, мощность которых не превышает 30 кВт, составляет 556,85 коп/кВтг (без НДС), при введении в эксплуатацию солнечных батарей период с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года. Если установки были установлены ранее, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, то тариф будет составлять 585,02 коп/кВтч (без НДС). Для потребителей, генерирующих энергию из солнечных батарей с 1 января 2020 года, тариф будет на уровне 500,50 коп/кВтч (без НДС) до 31 декабря 2024 года.

"Зеленый" тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии ветра генерирующими установками частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 30 кВт и введенных в эксплуатацию с 01 июля 2015 по 31 декабря 2019, с 1 января 2022 составляет 357,97 коп/ кВт·час(без НДС).

В Украине установили новый тариф на электроэнергию на 2022 год для владельцев домашних солнечных станций
"Зеленый" тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 50 кВт при условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений и введенных в эксплуатацию с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 г., составит 556,85 коп/кВт·час (без НДС).

"Зеленый" тариф на электрическую энергию, производимую из энергии ветра генерирующими установками частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 50 кВт и которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, составляет с 1 января 2022 года 357,97 коп. /кВтг (без НДС), и 321,51 коп/кВтг (без НДС) для установок, заработавших с 1 января 2020 года. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2024 года.

"Зеленый" тариф на электрическую энергию, произведенную из энергии ветра и солнца на комбинированных ветро-солнечных генерирующих системах частных домохозяйств, установленная мощность которых не превышает 50 кВт и которые введены в эксплуатацию с 1 января 2019 по 31 декабря 2019, составит 503,82 коп/кВт·ч (без НДС), и 37 ,86 коп/кВтч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года. Этот тариф будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Напомним, украинцев предупредили о плановых отключениях электроэнергии и порядке их организации.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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