АМКУ начал дело против "МХП" Косюка по поводу покупки "Лубнымясо"

Приобретение "МХП" акций "Лубнымясо" должно было состояться только при условии предварительного разрешения комитета.

Антимонопольный комитет начал дело по холдингу "Мироновский хлебопродукт" через покупку им ООО "Лубнымясо".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что, учитывая публикации в СМИ , комитет провел проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции во время соглашения покупки "МХП" компании "Лубнымясо".

После проверки АМКУ установил, что приобретение "МХП" акций "Лубнымясо" должно было состояться только при предварительном разрешении комитета.

"Поскольку участники концентрации не обратились за этим разрешением по собственной инициативе, Комитет приступил к рассмотрению дела по факту нарушения законодательства о защите экономической конкуренции ЧАО «МХП»", – сказано в сообщении.

Агрохолдинг МХП основан в 1998 году Юрием Косюком. Ведущий производитель курятины в Украине с самой большой долей на рынке. Агрохолдинг также занимается растениеводством: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры – пшеницу, рапс – продает третьим лицам.

"Лубнымясо" – компания, производящая продукцию из говядины под торговой маркой "Skott Smeat". Как сообщает Forbes Украина, ее основал Андрей Науменко, бывший менеджер по внешнеэкономическим связям "МХП".

По данным Youcontrol, "МХП" является одним из основателей "Лубнымясо" и на 22 декабря владеет 51% акций компании.

Согласно госреестру, "МХП" приобрел 51% у руководителя "Лубнымясо" Андрея Науменко, оставшегося совладельцем предприятия с долей 49%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.