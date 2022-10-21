АМКУ почав розслідування причин різкого підвищення цін на курячі яйця

За кілька місяців ціни підскочили на понад 50%.

АМКУ почав розслідування причин різкого підвищення цін на курячі яйця
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Антимонопольний комітет України почав дослідження причин збільшення цін на курячі яйця у шкарлупі у вересні-жовтні 2022 року, оскільки наразі комітет не бачить об’єктивних факторів, які б могли зумовити подорожчання цього продукту за останні три місяці на 54%, повідомляється на сайті АМКУ.

«АМКУ братиме до уваги, що підприємства (в тому числі домінуючі) мають право захищати свої законні інтереси, особливо з урахуванням воєнного стану. Водночас такі дії суб’єктів господарювання не повинні бути надмірними. Під час дослідження Комітет має намір здійснити широкий аналіз всіх факторів впливу на цінову поведінку суб’єктів господарювання та уже надіслав їм вимоги про надання інформації», - йдеться у повідомленні.

Ріст загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць, підкреслюють в комітеті.

Крім того, ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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