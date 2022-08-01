У «Приват24» не працює обіцяна Нацбанком функція покупки безготівкового долара через додаток

«Приват24» пише, що продаж безготівкового долара заборонено, інформує ZN.ua.

У «Приват24» не працює обіцяна Нацбанком функція покупки безготівкового долара через додаток
© unsplash/miracleday

У додатку ПриватБанку - «Приват24» не працює купівля безготівкового долара, яку НБУ дозволив банкам 21 липня 2022 року. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Додаток ПриватБанку пише, що продаж безготівкового долара заборонено згідно з рішенням НБУ.

НБУ дав можливість банкам з 27 липня включати до розрахунку обсягу готівкової валюти, яку вони можуть продати громадянам у готівковому сегменті, не лише куплену раніше готівкову валюту (починаючи з 13 квітня 2022 року), а також половину від купленої у громадян безготівкової валюти з тієї ж дати. Це має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку.

Заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі ТСН 31 липня повідомив, що українці вже можуть купити безготівковий долар у додатку ПриватБанку «Приват24» та в інших подібних додатках банків.

«10 днів тому НБУ послабив заходи валютного регулювання та дозволив громадянам купувати з використанням програмного забезпечення безготівковий долар. Ви можете використати «Приват24», наприклад, і купити безготівковий долар, поклавши на депозит у банк від 3 місяців. Держава гарантує за всіма вкладами громадян 100-відсоткове повернення коштів», - наголосив він.

«І курс, коли можна купити долар на суму до 50 тисяч грн, там набагато вигідніше – 37 з копійками», – додав Фурман.

Нагадаємо, що запуск продажу валюти у застосунку цього тижня анонсував також Monobank.

Як відомо, 21 липня крім зміни офіційного курсу долара, НБУ оновив низку інших обмежень, запроваджених після 24 лютого. Деякі з них регулятор послабив.

Зокрема, Нацбанк дозволив громадянам купувати безготівкову валюту у банках для поповнення валютних депозитів. Робити це можна в межах ліміту, який становить еквівалент 50 тис. грн на місяць.

Досі, якщо не йшлося про імпортерів, валюту можна було купити лише на готівковому ринку: у небанківських, а згодом – і в банківських обмінних пунктах.

Банки могли продавати населенню валюти рівно стільки, скільки її в нього купили, тож знайти долари чи євро в касах банків вдавалося не завжди. Безготівкові операції з купівлі валюти, зокрема через застосунки, були заборонені.

Раніше Нацбанк не раз повідомляв, що одним з ключових чинників попиту населення на валюту була потреба в заощадженнях.

Люди скуповували долари через побоювання щодо подальшого знецінення гривні. Ці побоювання особливо посилилися в умовах невизначеності, пов’язаної з війною.

За матеріалами: Судово-юридична газета /

Лія Ільченко, ZN.ua





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