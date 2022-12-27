АМКУ оштрафував маслозавод на 1,6 млн грн за "невершкове" масло

"Продукт" було виявлено при перевірці в дитячому спортивно-оздоровчому закладі, інформує ZN.ua.

АМКУ оштрафував маслозавод на 1,6 млн грн за
Масло солодковершкове селянське "Ружин-молоко" 73,0%
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Антимонопольний комітет України оштрафував на 1,6 млн грн дочірнє підприємство «Ружин-молоко» за неправдиву інформацію, яку підприємство вказувало на упаковках свого продукту – «масла солодковершкового». Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Даний "продукт" було виявлено у 2018 році в одному з дитячих спортивно-оздоровчих закладів Полтавської області.

"Органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та прав споживачів зафіксували факт використання під час приготування їжі для дітей "масла", що на 74% складалося з немолочних жирів. В той час як на упаковці цього продукту виробником зазначався напис "масло солодковершкове селянське 73%"", - йдеться у повідомленні.


Лія Ільченко, ZN.ua





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