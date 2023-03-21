НБУ оштрафував колекторську компанію за неетичну поведінку

Національний банк застосував штраф до ТОВ «Укрборг» у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Фото: bank.gov.ua

Неетична поведінка

Зазначається, що Національний банк з боку колекторської компанії ТОВ «Укрборг» виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості.

До ТОВ «Укрборг» Національний банк застосував захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 20 березня 2023 року.

Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, при здійсненні взаємодії щодо врегулювання простроченої заборгованості зі споживачем, який належить до захищеної категорії.