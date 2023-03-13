Виробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярди

Pfizer Inc. погодилася заплатити $43 мільярди за біотехнологічну Seagen Inc, яка займається розробкою цільових ліків проти раку.

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Що відомо

Згідно з умовами, Pfizer платитиме $229 за акцію готівкою, повідомив виробник ліків у понеділок. Компанії очікують, що угода буде закрита наприкінці цього або на початку наступного року.