Виробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярди

Pfizer Inc. погодилася заплатити $43 мільярди за біотехнологічну Seagen Inc, яка займається розробкою цільових ліків проти раку.

Виробник ліків Pfizer погодився придбати компанію Seagen за $43 мільярди
Фото: focus.ua

Що відомо

Згідно з умовами, Pfizer платитиме $229 за акцію готівкою, повідомив виробник ліків у понеділок. Компанії очікують, що угода буде закрита наприкінці цього або на початку наступного року.

За словами представника Pfizer, загальна сума угоди на $43 мільярди включає борг.





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