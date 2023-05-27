Виробника Барні та Oreo визнали спонсором російсько-української війни

Крупного виробника солодощів в Україні визнали спонсором російсько-української війни. Про це повідомили у Національному агентстві із запобігання корупції (НАЗК).

Виробника солодощів в Україні визнали спонсором війни: від яких продуктів краще відмовитися

Вказано, що йдеться про компанію Mondelez International, яка виготовляє кондитерські вироби Барні та Oreo. У країні-агресорі працюють три заводи: у Великому Новгороді (льодяники Halls і жувальна гумка Dirol), фабрику "Більшовик" (печиво Oreo, "Ведмедик "Борні", "Ювілейне" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Milka, Повітряний, Alpen Gold) та батончик Picnic).

За підсумками минулого року прибуток російської філії Mondelez International склав 339 млн при виручці в 1 мільярд доларів. Бюджет держави-терориста поповнився податками за рахунок компанії на понад 61 мільйон доларів.

Щодо України, то виробник втратив фабрику у Тростянці на Сумщині, окупованому на початку повномасштабної війни. НАЗК внесло її до списку міжнародних спонсорів війни. Там нагадали, що бізнеси, яким важлива їхня репутація, залишили російський ринок, проте Mondelez International серед них немає.

"Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету Московії, компанія робить свій внесок у забезпечення армії агресора", - зазначено в повідомленні.

Річний дохід компанії складає близько 26 мільярдів доларів. Вона працює у 160 країнах світу, а на російському ринку представляє ТОВ "Мон'деліс Русь".

Виробника солодощів в Україні визнали спонсором війни: від яких продуктів краще відмовитися

"Це - суха фінансова статистика, яка вимірюється життям українських дітей, які більше ніколи не скуштують "Ведмедика "Барні", - зазначили в НАЗК.

Раніше повідомлялося, що крупного виробника молочної продукції також визнають спонсором війни. Власники компанії Danone в Україні є росіянами.


Леся Ловіцька, Тудей





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