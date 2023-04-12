НБУ знову оштрафував Сенс Банк

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії з третьою особою під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ «Сенс Банк» (Альфа-Банк). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ знову оштрафував Сенс Банк
Фото: bank.gov.ua

За даними НБУ, йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених законом «Про споживче кредитування», а також положенням про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, затвердженим постановою правління НБУ від 9 липня 2021 року №.

Штраф

У зв’язку з цим Нацбанк оштрафував Сенс Банк на 102 000 грн за встановленим третім фактом порушення протягом календарного року.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 10 квітня 2023 року.





Интересные новости
Німецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонівНімецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Україна зупиняє експорт зерна в ПольщуУкраїна зупиняє експорт зерна в Польщу
Ціни на яйця в Україні обваляться відразу після ВеликодняЦіни на яйця в Україні обваляться відразу після Великодня
Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ БанкУкраїна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк
Блок рекламы


Похожие новости
Рада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс БанкуРада схвалила законопроєкт для націоналізації Сенс Банку
В Нацбанку прокоментували зниження інфляції в УкраїніВ Нацбанку прокоментували зниження інфляції в Україні
Нацбанк порахував середні відсотки банків за новими кредитамиНацбанк порахував середні відсотки банків за новими кредитами
Канада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й НацбанкуКанада ввела санкції проти ключових банків Білорусі, зокрема й Нацбанку
Україна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ БанкУкраїна ухвалила рішення щодо Райффайзен, OTP, Креді Агріколь, Правекс, та ІНГ Банк
У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)У Великій Британії почали друкувати банкноти з портретом короля Чарльза III (фото)
Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічіНацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку більш ніж у двічі
Долар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінникахДолар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках
Нацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістюНацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістю
Французький суд оголосив RT France банкрутомФранцузький суд оголосив RT France банкрутом
Последние новости
Подгружаем последние новости