Маск считает, что инвесторы должны обращать меньше внимания на его твиты

Илон Маск не считает, что его твиты могут повлиять на рынок. Об этом он заявил в интервью журналу Time, сообщает Business Insider.

Маск считает, что инвесторы должны обращать меньше внимания на его твиты
Фото: businessinsider.com

По словам Маска, он не думает, что несет большую ответственность за то, что происходит после того, как он пишет в твиттере.

«Рынки все время движутся сами по себе, насколько я могу судить, ни на чем не опираясь», — сказал Маск Time. «Итак, заявления, которые я делаю, существенно отличаются от случайных движений акций, которые могут произойти в любом случае? Я так не думаю».

Неудачные твиты Маска

В 2018 году твит Маска о будущем Tesla на нью-йоркской фондовой бирже привел к тому, что регуляторы оштрафовали компанию на $20 млн. Маск согласился в дальнейшем размещать посты в Twitter только после согласования с юристами.

В мае 2020 года Маск написал в твиттере, что, по его мнению, цена акций Tesla «слишком высока», акции автопроизводителя упали примерно на 9%.

В ноябре 2021 года акции Tesla упали после того, как Маск написал в твиттере, что компания еще не подписала сделку с Hertz, несмотря на то, что компания по аренде автомобилей объявила, что заказала 100000 седанов Tesla Model 3, что стало крупнейшей покупкой электромобилей в истории.

Также в ноябре акции Tesla упали на 7% после того, как Маск спросил своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10% своих акций Tesla — за 24 часа в опросе проголосовало 3,5 миллиона человек.

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