Маск считает, что инвесторы должны обращать меньше внимания на его твиты

Илон Маск не считает, что его твиты могут повлиять на рынок. Об этом он заявил в интервью журналу Time, сообщает Business Insider.

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По словам Маска, он не думает, что несет большую ответственность за то, что происходит после того, как он пишет в твиттере .

«Рынки все время движутся сами по себе, насколько я могу судить, ни на чем не опираясь», — сказал Маск Time. «Итак, заявления, которые я делаю, существенно отличаются от случайных движений акций, которые могут произойти в любом случае? Я так не думаю».

Неудачные твиты Маска

В 2018 году твит Маска о будущем Tesla на нью-йоркской фондовой бирже привел к тому, что регуляторы оштрафовали компанию на $20 млн. Маск согласился в дальнейшем размещать посты в Twitter только после согласования с юристами.

В мае 2020 года Маск написал в твиттере , что, по его мнению, цена акций Tesla «слишком высока», акции автопроизводителя упали примерно на 9%.

В ноябре 2021 года акции Tesla упали после того, как Маск написал в твиттере , что компания еще не подписала сделку с Hertz, несмотря на то, что компания по аренде автомобилей объявила, что заказала 100000 седанов Tesla Model 3, что стало крупнейшей покупкой электромобилей в истории.