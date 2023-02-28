Ілон Маск повертає собі місце найбагатшої людини світу

Активи Маска збільшилися після зростання цін на акції Tesla, інформує ZN.ua.

Ілон Маск повертає собі місце найбагатшої людини світу
© Getty Images

Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу невдовзі після того, як поступився титулом французу Бернару Арно, повідомляє Bloomberg

Статки Маска зросли через майже 70% зростання курсу акцій Tesla цього року. Акції виробника електромобілів зросли майже удвічі від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.

Компанія також виграла від зростання попиту на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

Акції Tesla виросли на 5,5% до $207,63 о 16:00 у Нью-Йорку, збільшивши чистий капітал Маска до $187,1 мільярда.

Це більше, ніж $185,3 мільярда 73-річного французького магната Арно, який стоїть за потужною компанією Louis Vuitton Mo?t, що займається продажем предметів розкоші.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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