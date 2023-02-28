Ілон Маск повертає собі місце найбагатшої людини світу
Активи Маска збільшилися після зростання цін на акції Tesla, інформує
Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини світу невдовзі після того, як поступився титулом французу Бернару Арно,
Статки Маска зросли через майже 70% зростання курсу акцій Tesla цього року. Акції виробника електромобілів зросли майже удвічі від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.
Компанія також виграла від зростання попиту на електромобілі після зниження цін на кілька моделей.
Акції Tesla виросли на 5,5% до $207,63 о 16:00 у Нью-Йорку, збільшивши чистий капітал Маска до $187,1 мільярда.
Це більше, ніж $185,3 мільярда 73-річного французького магната Арно, який стоїть за потужною компанією Louis Vuitton Mo?t, що займається продажем предметів розкоші.