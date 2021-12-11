Акции Oracle взлетели на 15 % после публикации квартального отчёта

Акции Oracle выросли более чем на 15 % на торгах в пятницу после того, как компания отчиталась о прибыли и выручке за второй квартал 2022 финансового года года — они превзошли все ожидания аналитиков. Ценные бумаги продемонстрировали лучший торговый день с марта 2020 года и второй по величине прирост стоимости за последние 20 лет. Скачок акций должен добавить примерно $38 миллиардов к рыночной капитализации компании, доведя её примерно до $281 миллиарда.

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Oracle сообщила, что её скорректированная прибыль составляет $1,21 на акцию, что превышает оценку аналитиков в $1,11. Квартальный доход компании составил $10,36 миллиарда, превысив прогноз в $10,21 миллиарда.

Deutsche Bank повысил целевую стоимость ценных бумаг Oracle с $110 до $120. Сообщается, что Oracle отчиталась о своём лучшем квартале за многие годы, превзойдя все ожидания на оставшуюся часть 2022 финансового года. Успех компании в последнем квартале обусловлен её успешной стратегией на рынке общедоступных облаков.

Заметим, что несмотря на хорошие показатели, Oracle сообщила о чистом убытке в размере $1,25 миллиарда за последний квартал. В то же время, за аналогичный период прошлого года компания отчиталась о прибыли в $2,44 миллиарда. Убытки в последнем квартале обусловлены выплатой по судебному делу, связанному с приходом в компанию бывшего гендиректора HP.

Oracle также сообщила прогноз на третий финансовый квартал 2022 года, который составляет $1,16 прибыли на акцию. Компания также ожидает, что выручка составит $10,56 миллиарда, что соответствует росту примерно на 5%.



