Квартальная прибыль Oracle снизилась на 21%

Прибыль крупнейшего производителя программного обеспечения Oracle в четвертом квартале 2022 фингода снизилась до 3,189 миллиарда долларов, что в расчете на акцию составляет 1,16 доллара. В годовом соотношении показатель снизился на 21%, передает LBLV.

Квартальная прибыль Oracle снизилась на 21%
Фото: LBLV

Показатель скорректированной прибыли находится на уровне 1,54 доллара на акцию. Выручка поднялась на 5% — до 11,84 миллиарда долларов, сравнительно с прошлогодним значением в 11,227 миллиарда долларов.

Аналитики ожидали, что скорректированная прибыль составит 1,37 доллара с выручкой в 11,2 миллиарда долларов.

Как сообщает LBLV, выручка самого крупного подразделения компании, которое специализируется на предоставлении лицензионной поддержки и «облачных» услуг, поднялась на 3% — до 7,612 миллиарда долларов. От реализации лицензий доходы поднялись на 18% до 2,539 миллиарда долларов.

На 3% упала выручка от реализации оборудования — до 856 миллионов долларов. При этом от продажи услуг выручка поднялась на 3% до 833 миллионов долларов.

Официальных прогнозов на этот квартал компания не дает, но в телефонном разговоре с инвесторами исполнительный директор Oracle сообщил, что планирует получить прибыль на уровне 1,09,13 доллара на ценную бумагу. Аналитики прогнозируют, что прибыль будет у верхней границы этого диапазона.

С начала года капитализация корпорации снизилась на 26,6%. Акции Oracle подешевели на сегодняшних торгах на 4,60 % до 64,05 доллара.

Кравченко Владимир, финансовый аналитик LBLV





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Великобритания гарантировала Украине $450 млн займаВеликобритания гарантировала Украине $450 млн займа
Блок рекламы


Похожие новости
Без кино: владельцы кинотеатров в РоSSии жалуются на неприбыльность бизнесаБез кино: владельцы кинотеатров в РоSSии жалуются на неприбыльность бизнеса
Экспорт электроэнергии может стать едва ли не самым прибыльным бизнесом в Украине — КудрицкийЭкспорт электроэнергии может стать едва ли не самым прибыльным бизнесом в Украине — Кудрицкий
Перевозка украинского зерна в Литву по железной дороге оказалась прибыльной и станет регулярнойПеревозка украинского зерна в Литву по железной дороге оказалась прибыльной и станет регулярной
В апреле Украина недополучила экспортную прибыль на $2,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом — ШмыгальВ апреле Украина недополучила экспортную прибыль на $2,7 миллиарда по сравнению с прошлым годом — Шмыгаль
В Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войныВ Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войны
Самая прибыльная отрасль Беларуси после потери рынков Украины и Европы: НПЗ на грани коллапса, склады заполненыСамая прибыльная отрасль Беларуси после потери рынков Украины и Европы: НПЗ на грани коллапса, склады заполнены
Добыча роSSийского газа за год снизилась более чем на 5%Добыча роSSийского газа за год снизилась более чем на 5%
ГНС указала на особенности налогообложения налогом на прибыль во время войныГНС указала на особенности налогообложения налогом на прибыль во время войны
Риск превышает прибыль: инвесторы продолжают выходить из КитаяРиск превышает прибыль: инвесторы продолжают выходить из Китая
РоSSия в 2022 году будет иметь рекордную прибыль, если не ввести санкций на энергетику - BloombergРоSSия в 2022 году будет иметь рекордную прибыль, если не ввести санкций на энергетику - Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости