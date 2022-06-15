Квартальная прибыль Oracle снизилась на 21%

Прибыль крупнейшего производителя программного обеспечения Oracle в четвертом квартале 2022 фингода снизилась до 3,189 миллиарда долларов, что в расчете на акцию составляет 1,16 доллара. В годовом соотношении показатель снизился на 21%, передает LBLV.

Фото: LBLV

Показатель скорректированной прибыли находится на уровне 1,54 доллара на акцию. Выручка поднялась на 5% — до 11,84 миллиарда долларов, сравнительно с прошлогодним значением в 11,227 миллиарда долларов.

Аналитики ожидали, что скорректированная прибыль составит 1,37 доллара с выручкой в 11,2 миллиарда долларов.

Как сообщает LBLV, выручка самого крупного подразделения компании, которое специализируется на предоставлении лицензионной поддержки и «облачных» услуг, поднялась на 3% — до 7,612 миллиарда долларов. От реализации лицензий доходы поднялись на 18% до 2,539 миллиарда долларов.

На 3% упала выручка от реализации оборудования — до 856 миллионов долларов. При этом от продажи услуг выручка поднялась на 3% до 833 миллионов долларов.

Официальных прогнозов на этот квартал компания не дает, но в телефонном разговоре с инвесторами исполнительный директор Oracle сообщил, что планирует получить прибыль на уровне 1,09,13 доллара на ценную бумагу. Аналитики прогнозируют, что прибыль будет у верхней границы этого диапазона.

С начала года капитализация корпорации снизилась на 26,6%. Акции Oracle подешевели на сегодняшних торгах на 4,60 % до 64,05 доллара.

Кравченко Владимир, финансовый аналитик LBLV