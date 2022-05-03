Самая прибыльная отрасль Беларуси после потери рынков Украины и Европы: НПЗ на грани коллапса, склады заполнены

"Прибыли нет, только бы сплавить...". На РоSSию надежды нет. Надеются на окончание войны и возвращение украинского рынка, информирует ZN.ua.

Самая прибыльная отрасль Беларуси после потери рынков Украины и Европы: НПЗ на грани коллапса, склады заполнены
© Мозырский НПЗ

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на половину мощности и почти полностью заполнили склады – предприятия пытаются спастись ремонатами. Об этом сообщает "Еврорадио" со ссылкой на источники.

"Нефтепереработка, еще в 2021 году одна из самых прибыльных отраслей Беларуси, традиционно зарабатывала на экспорте в Европу и Украину. Санкции и позиция белорусских властей в войне против Украины лишили Беларусь этих рынков", - говорится в статье.

По словам источника издания, загрузка на предприятиях минимальна. Так, "Нафтан" потребляет 11 тысяч тонн нефти в сутки, а Мозырский НПЗ – 14 тысяч тонн. Для Мозыря это около 45% обычной загрузки.

"Нафтан" поставляет все на внутренний рынок. Только нефтяной кокс в Китай, но прибыли там нет, лишь бы "сплавить". Производство кокса происходит из мазута, это избавляет от скопления мазута и остановки компании.

Мазут раньше шел на экспорт, теперь его некуда снабжать, в РоSSии своего хватает", - рассказывает собеседник в Народном антикризисном управлении в белорусской нефтепереработке.

При этом сотрудникам урезали материальные выплаты по коллективному договору, и нет никаких тринадцатых зарплат и квартальных премий. Людей на места уволенных переводят из нерентабельных и простаивающих цехов, говорится в статье.

Мозырьский НПЗ также работает на внутреннем рынке.

"Бензин 92-й через роSSийский порт проталкивают на экспорт, но это мизер. Товарные резервуары заполнены - льют все прямо в цистерны на колесах", - говорит источник.

По словам источника на предприятии, из-за полных складов Мозырский НПЗ вынужден устраивать ремонты.

"Сбыта нет. За 45% загрузки мы (Мозырьский НПЗ – ред.) просто небо греем. Состав на 97% заполнен. Так что ремонт официально. Чтобы обеспечить внутренний рынок, хватит 15% от погрузки, даже в посевную. Ранее 33% нашего производства работало на Украине, еще около 35% – на Европу. Остальные – как придется. Работа ориентирована на добычу валюты для страны. Сейчас это не работает. Непонятно, что завтра будет", – говорит собеседник на Мозырьском НПЗ.

При этом работникам Мозырского НПЗ выплачивают стопроцентную премию. Ожидается, что будет и квартальная премия в начале мая, хоть и с опозданием.

"Ранее "Нафтан" и Мозырский НПЗ тянули промышленность в плюс и приносили валюту в страну. Теперь приходится тратиться на содержание предприятий. Решить проблему можно только с помощью экспорта, поскольку внутренний рынок очень ограничен", - объясняет обозреватель нефтегазовой отрасли Татьяна Маненок.

По ее словам, вариантов немного: продавать нефтепродукты в РоSSию или попытаться продавать в Европу под видом роSSийских.

В то же время экспорт в РоSSию маловероятен - по ее словам, там есть своя нефтепереработка, которой белорусские производители, скорее всего, проигрывают ценовую конкуренцию.

При этом неизвестно, как долго при таких условиях белорусским властям удастся поддерживать заводы.

"Конечно, белорусские власти рассчитывали, что война в Украине закончится быстро, снова откроется украинский рынок и заводы смогут работать. Теперь сложно прогнозировать будущее белорусской нефтепереработки при отсутствии реальных экспортных рынков", - резюмирует Маненок.


Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреляПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреля
Австрия не будет платить за газ рублями — канцлер НехаммерАвстрия не будет платить за газ рублями — канцлер Нехаммер
Рынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартирРынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартир
Новая почта возобновила доставку из-за рубежаНовая почта возобновила доставку из-за рубежа
В Украине стремительно падает курс евроВ Украине стремительно падает курс евро
Блок рекламы


Похожие новости
77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше77 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в Польше
Зимбабве хочет последовать примеру РоSSии. Планирует отказаться от доллараЗимбабве хочет последовать примеру РоSSии. Планирует отказаться от доллара
Беженцы из Украины наводнили рынок труда в Нидерландах: какие вакансии самые популярные среди украинцевБеженцы из Украины наводнили рынок труда в Нидерландах: какие вакансии самые популярные среди украинцев
Всемирный банк прогнозирует самый сильный ценовой кризис в мире за последние 40 летВсемирный банк прогнозирует самый сильный ценовой кризис в мире за последние 40 лет
"Зеленая экономика": ОП представил план экономического восстановления Украины"Зеленая экономика": ОП представил план экономического восстановления Украины
В госбюджет Украины поступил грант в размере 495 миллионов евро — деньги от США, Норвегии и АвстрииВ госбюджет Украины поступил грант в размере 495 миллионов евро — деньги от США, Норвегии и Австрии
Ощадбанк вынужденно закрыл отделения на оккупированных территориях УкраиныОщадбанк вынужденно закрыл отделения на оккупированных территориях Украины
Банки Украины установили лимиты на снятие средств с банковских картБанки Украины установили лимиты на снятие средств с банковских карт
РФ в последний момент совершила платежи по своим долгам, чтобы избежать дефолтаРФ в последний момент совершила платежи по своим долгам, чтобы избежать дефолта
Потери урожая в 2022 году: появились новые данныеПотери урожая в 2022 году: появились новые данные
Последние новости
Подгружаем последние новости