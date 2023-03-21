G7 відклала перегляд граничної ціни на російську нафту — Bloomberg

Країни G7 цього тижня навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту, попри повідомлення про те, що вона продається значно нижче поточного порогу в 60 доларів за барель. Про це пише Bloomberg.

Фото: ukrinform.ua

Як зазначає видання, країни ЄС були поінформовані про те, що G7, яка відповідальна за встановлення ліміту цін, на даному етапі мало зацікавлена у зміні порогу.

Імовірно, перемовини між Європейською комісією та G7 продовжаться вже після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.