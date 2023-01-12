Граничні ціни на нафту забирають невеликий шматок доходів Росії
Зниження граничної ціни на російську нафту до 25-35 доларів за барель майже повністю зупинить надходження до бюджету РФ, інформує
Обмеження цін та ембарго Європейського союзу на більшу частину російської нафти скоротили доходи Москви від викопного палива, але Кремль все ще заробляє значні кошти для фінансування війни в Україні, тому що обмеження у 60 доларів за барель було "надто м'яким", заявили в середу фінські дослідники,
Поєднання обмеження, введеного Групою семи провідних демократій, і заборони ЄС обходиться Росії приблизно в 160 мільйонів євро (171,9 мільйона доларів) на день, йдеться у дослідженні Центру досліджень енергетики та чистого повітря в Гельсінкі, присвяченому першим тижням дії санкцій, які вступили до чинність 5 грудня.
Але Росія , як і раніше, отримує 640 мільйонів євро на день від викопного палива, що менше, ніж 1 мільярд євро на день з березня по травень 2022 року, але ще дуже багато.
Росія втрачатиме ще 120 мільйонів на день, починаючи з 5 лютого, коли ЄС заборонить імпорт нафтопродуктів, таких як дизельне паливо, основним постачальником якого є Росія. У результаті до лютого доходи Москви скоротяться до приблизно 520 мільйонів євро на день.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у середу, що він ставитиметься до таких оцінок скептично.
Пєсков зазначив, що у разі зниження ліміту "Росія зробить усе, щоб захистити свої інтереси", додавши, що "Росія балансуватиме свої інтереси, і ринок дозволить це зробити".
Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив у вівторок на засіданні кабінету міністрів, що доходи минулого року виявилися вищими за заплановані завдяки тому, що ціни на нафту і газ перевищили очікування. Він сказав, що уряд використав додаткові доходи для збільшення соціальних витрат.