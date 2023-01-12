Граничні ціни на нафту забирають невеликий шматок доходів Росії

Зниження граничної ціни на російську нафту до 25-35 доларів за барель майже повністю зупинить надходження до бюджету РФ, інформує ZN.ua.

Граничні ціни на нафту забирають невеликий шматок доходів Росії
© Die Welt

Обмеження цін та ембарго Європейського союзу на більшу частину російської нафти скоротили доходи Москви від викопного палива, але Кремль все ще заробляє значні кошти для фінансування війни в Україні, тому що обмеження у 60 доларів за барель було "надто м'яким", заявили в середу фінські дослідники, пише AP NEWS.

Поєднання обмеження, введеного Групою семи провідних демократій, і заборони ЄС обходиться Росії приблизно в 160 мільйонів євро (171,9 мільйона доларів) на день, йдеться у дослідженні Центру досліджень енергетики та чистого повітря в Гельсінкі, присвяченому першим тижням дії санкцій, які вступили до чинність 5 грудня.

Але Росія , як і раніше, отримує 640 мільйонів євро на день від викопного палива, що менше, ніж 1 мільярд євро на день з березня по травень 2022 року, але ще дуже багато.

Росія втрачатиме ще 120 мільйонів на день, починаючи з 5 лютого, коли ЄС заборонить імпорт нафтопродуктів, таких як дизельне паливо, основним постачальником якого є Росія. У результаті до лютого доходи Москви скоротяться до приблизно 520 мільйонів євро на день.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у середу, що він ставитиметься до таких оцінок скептично.

Пєсков зазначив, що у разі зниження ліміту "Росія зробить усе, щоб захистити свої інтереси", додавши, що "Росія балансуватиме свої інтереси, і ринок дозволить це зробити".

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив у вівторок на засіданні кабінету міністрів, що доходи минулого року виявилися вищими за заплановані завдяки тому, що ціни на нафту і газ перевищили очікування. Він сказав, що уряд використав додаткові доходи для збільшення соціальних витрат.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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