Білий дім протидіє будь-яким крокам щодо зниження граничної ціни на російську нафту

Адміністрація Байдена схильна протидіяти будь-яким крокам щодо зниження граничної ціни на експорт російської сирої нафти, незважаючи на те, що деякі європейські країни прагнуть ще більше урізати доходи Москви, пише Bloomberg.

Російська нафта сорту Urals торгується набагато нижчою від світових цін, і обмежень "Групи семи" у 60 доларів за барель, яке набуло чинності 5 грудня.

Нагадаємо, Європейський союз погодився переглядати граничну ціну кожні два місяці, починаючи з середини січня, з метою утримання порога як мінімум на 5% нижче за середню ринкову ціну.

Однак США хочуть почекати, доки наступного місяця не буде введено додаткові цінові обмеження G-7 на очищене російське паливо, таке як дизельне, перш ніж переглядати граничну ціну на сиру нафту.

Оскільки для зміни цінового порогу потрібна одностайність, позиція США підвищує ймовірність того, що ціна на нафту, як і раніше, залишиться на рівні 60 доларів.

Ряд членів ЄС, зокрема, Польща та Естонія, наполягали на нижчій межі, щоб знизити доходи Москви, але інші країни виступали за більш високий рівень, побоюючись наслідків для своєї економіки.

Очікується, що виконавча гілка ЄС незабаром викладе свою позицію щодо перегляду граничних цін.

Для зміни ціни знадобиться одностайність країн "Великої сімки" та ЄС. Ці дві групи також мають обговорити граничні значення для російських нафтопродуктів до введення відповідного ембарго ЄС на початку наступного місяця.

Коаліція має намір запропонувати діапазон цін для обмеження найближчими днями, а посли ЄС планують обговорити конкретні цифри на зустрічі наступного тижня.

Ці дебати можуть дати можливість урядам, які хочуть досягти зміни ціни в 60 доларів, зробити це. Будь-яке коригування граничної ціни на сиру нафту може також вплинути на плани обмежень цін на нафтопродукти (дизпаливо, лігроїн, мазут та ін.)

Обмеження цін на нафтопродукти діятиме аналогічно обмеженню на сиру нафту, забороняючи компаніям з країн "Великої сімки" та Європи надавати танкери та основні послуги, необхідні для транспортування товарів, якщо вони продаються за ціною вищою за узгоджений рівень.

Втім, офіційний представник одного з урядів країн "Великої сімки" чесно заявив, що США є провідною силою за обмеженням цін, і якщо вони не хочуть перегляду, то його не буде.

Обмеження цін досі допомагало стримувати доходи, які Росія отримує більшу частину своєї нафти. За даними Argus Media, у середу ціна на нафту марки Urals у порту Приморськ на Балтійському морі становила $45,55 за барель. При цьому нафту марки Brent коштувала близько $85.

Різке зростання вартості доставки стало основним чинником зниження цін на російську нафту. Росії доводилося знижувати вантажі, щоб конкурувати за азіатських покупців з близькосхідними виробниками.