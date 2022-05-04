В Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войны

В Украине с начала войны уменьшились зарплаты. Помимо того, что многие люди остались без работы, у тех, кто остался на своем рабочем месте, снизился оклад. Речь идет в первую очередь о медиках и специалистах в области фармацевтики.

По данным, экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях на кадровом портале составляла 18 тысяч 700 гривен, что на 10% ниже, чем было до войны.

Меньше всего пострадала от военного кризиса на рынке труда ІТ-отрасль. Поэтому, несмотря на то, что сейчас компании разных секторов экономики или уже вернулись к работе, или начинают процесс восстановления своей деятельности, доля предложений о работе для ІТ-специалистов значительно превышает предложения работы для представителей других профессий.

Также в перечень сфер, где в апреле зарплаты не снизились, вошли специалисты сферы маркетинг, реклама, PR. В среднем они получают 26 600 грн в месяц. У специалистов из сферы добыча сырья зарплаты 26 500 грн.

На многие ранее популярные профессии спрос сократился до минимума, а вместе с ним и зарплаты. Менеджеров по персоналу практически не набирают сейчас на работу. Уменьшилось количество вакансий в сферах медицины и фармацевтики, среди специалистов сферы HoReCa также нет вакансий.

Самые низкие зарплаты в апреле в среднем предлагают в сельском хозяйстве (13 300 грн) и в автомобильном бизнесе (11 000 грн).

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