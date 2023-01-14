Ринок праці пожвавився: в Україні з'явилося багато вакансій з високими зарплатами

Ринок праці в Україні пожвавився після кризи, спричиненої повномасштабною війною. З'явилося багато вакансій із високими зарплатами. Стало відомо, хто може розраховувати на великий прибуток на початку 2023 року.

Минулого року близько 30% українців втратили роботу, кількість вакансій різко скоротилася. У березні 2022-го на одну пропозицію відгукувалися понад 100 претендентів. Наприкінці року ситуація помітно покращала. Лідерами за кількістю вакансій залишаються Київська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська та Одеська області. Названо найзатребуваніші професії та середні зарплати, які пропонують фахівцям.

продавець-консультант - 4273 вакансії (12 тис. грн);

кухар – 1596 вакансій (14 тис. грн);

бухгалтер - 2042 вакансії (15 тис. грн);

менеджер з продажу – 3725 вакансій (20 тис. грн);

водій – 1 859 вакансій (22 тис. грн).

У грудні порівняно з листопадом 2022 року зросла кількість вакансій для патрульної поліції (63%) та майстрів із підключення інтернету (64%).

Максимальний приріст пропозицій щодо роботи у січні зафіксовано у:

сфері обслуговування - 9208 вакансій;

виробництві та робочих спеціальностях - 8376 вакансій;

закупівлі та продажі - 7 746 вакансій;

роздрібній торгівлі – 6120 вакансій;

адмініструванні - 4868 вакансій.

За даними Мінфіну, найвищі зарплати пропонують дизелістам (29 тис. грн), ріелторам (30 тис. грн), автомалярам (35 тис. грн) та водіям-міжнародникам (40 тис. грн). Мінімальні зарплати у прибиральниць (8 тис. грн), посудомийкам — 9 тис. грн та помічникам ветеринарних лікарів (9 тис. грн).

Середня зарплата по Україні становить 15 тис. грн. 2023-го більшість роботодавців (60%) збираються підвищити зарплати співробітникам. Йдеться про збільшення у розмірі 8-30%.

Раніше було названо вакансії для українців без вищої освіти та досвіду роботи – із зарплатами від 30 тисяч гривень.