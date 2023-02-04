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2023-02-04
Податкову реформу буде проведено вже цього року: в ОП пообіцяли поставити крапку із зарплатами в конвертах
Документ практично готовий, але його планують узгодити з міжнародними партнерами, насамперед із Міжнародним валютним фондом, інформує
Робота над законопроектом про податкову реформу в Україні добігає кінця, після погодження з Міжнародним валютним фондом проект буде передано до Верховної Ради. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислава Шурма.
«Я запевняю всіх, що ми цю історію не відпустимо. Податкова реформа — це фундаментальна, правильна річ, і вона обов’язково буде проведена вже цього року», — наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.
Лія Ільченко, ZN.ua