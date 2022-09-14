Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців

Кабмін спрогнозував зростання доходів українців наступного, 2023 року. Стало відомо, що середня зарплата становитиме 18,5 тис. грн. Проте у 2022 році заробітні плати знизяться більш ніж на 17%.

Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців

За підсумками макроекономічного прогнозу, цього року номінальна зарплата в Україні становитиме 14 025 грн. Реальна зарплата при врахуванні інфляції впаде на 17,4%, а продуктивність праці знизиться на 13,1%. Проте вже 2023-го середня зарплата становитиме 18 508 грн – реальна збільшиться на 1,0%. Продуктивність праці зросте на 4,3%.

В уряді прогнозують, що рівень безробіття становитиме 27,9% у поточному році та 28,2% у 2023 році. Наголошено, що в 2022 році рівень економічно зайнятого населення українців віком 15-70 років знизиться до 12 млн осіб. Кабмін очікує, що споживча інфляція наступного року становитиме 30%.

Стало відомо, що пріоритетними у плануванні держбюджету на 2023 рік стали соціальні програми. Третю частину всіх витрат становитимуть субсидії, пенсії та інші виплати вразливим категоріям.

Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, на ці цілі спрямують понад 800 млрд грн. Фінансування Пенсійного фонду збільшать понад 30 млрд грн. Решта витрат буде зменшено. Зокрема, планується знизити зарплати та премії представникам органів державної влади.

"За винятком силових структур, витрати на утримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 млрд грн порівняно з 2022 роком", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що армія буде забезпечена, як і медики, вчителі та пенсіонери. Очікується стимулювання економіки та масштабне відновлення України.

Раніше Мінфін повідомив, якою буде мінімальна зарплата у 2023 році.


Ловіцька Леся, Тудей





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