ПФУ порахував, як впала зарплата українців за час війни

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який був актуальним у третьому кварталі 2022 року. Саме цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії, йдеться на сайті ПФУ.

Відповідно до даних ПФУ, середня зарплата у поточному році склала:

січень 2022 року - 14 055,38 гривень,

лютий 2022 року - 14 133,18 гривень,

березень 2022 року - 13 016,16 гривень,

квітень 2022 року - 12 081,96 гривень,

травень 2022 року - 12 528,42 гривень,

червень 2022 року - 13 957,63 гривень,

липень 2022 року - 13 499,87 гривень,

серпень 2022 року - 12 745,82 гривень,

вересень 2022 року - 13 387,48 гривень.

Таким чином, у вересні в порівнянні з лютим зарплата впала на 745,7 гривень. Мінімальній рівень був у квітні - 12 081,96 гривень. Між тим, за офіційним прогнозом уряду інфляція у 2022 році складе 29,3%.