Новостей.COM ⇒
2022-12-02
ПФУ порахував, як впала зарплата українців за час війни
Найнижчою зарплата була в квітні.
Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який був актуальним у третьому кварталі 2022 року. Саме цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії, йдеться на
Відповідно до даних ПФУ, середня зарплата у поточному році склала:
- січень 2022 року - 14 055,38 гривень,
- лютий 2022 року - 14 133,18 гривень,
- березень 2022 року - 13 016,16 гривень,
- квітень 2022 року - 12 081,96 гривень,
- травень 2022 року - 12 528,42 гривень,
- червень 2022 року - 13 957,63 гривень,
- липень 2022 року - 13 499,87 гривень,
- серпень 2022 року - 12 745,82 гривень,
- вересень 2022 року - 13 387,48 гривень.
Таким чином, у вересні в порівнянні з лютим зарплата впала на 745,7 гривень. Мінімальній рівень був у квітні - 12 081,96 гривень. Між тим, за офіційним прогнозом уряду інфляція у 2022 році складе 29,3%.
Олена Середа, ZN.ua