ПФУ порахував, як впала зарплата українців за час війни

Найнижчою зарплата була в квітні.

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який був актуальним у третьому кварталі 2022 року. Саме цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії, йдеться на сайті ПФУ.

Відповідно до даних ПФУ, середня зарплата у поточному році склала:

  • січень 2022 року - 14 055,38 гривень,
  • лютий 2022 року - 14 133,18 гривень,
  • березень 2022 року - 13 016,16 гривень,
  • квітень 2022 року - 12 081,96 гривень,
  • травень 2022 року - 12 528,42 гривень,
  • червень 2022 року - 13 957,63 гривень,
  • липень 2022 року - 13 499,87 гривень,
  • серпень 2022 року - 12 745,82 гривень,
  • вересень 2022 року - 13 387,48 гривень.

Таким чином, у вересні в порівнянні з лютим зарплата впала на 745,7 гривень. Мінімальній рівень був у квітні - 12 081,96 гривень. Між тим, за офіційним прогнозом уряду інфляція у 2022 році складе 29,3%.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Тарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресораТарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресора
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Золото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіруЗолото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіру
Блок рекламы


Похожие новости
Потрійний страховий стаж для нарахування пенсії: частина українців отримає пільгуПотрійний страховий стаж для нарахування пенсії: частина українців отримає пільгу
На продаж виставлено активи першого ліквідованого під час війни банку: що можна придбатиНа продаж виставлено активи першого ліквідованого під час війни банку: що можна придбати
Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — МінекономікиЩонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — Мінекономіки
Україна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги — ШмигальУкраїна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги — Шмигаль
В Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війнуВ Мінекономіки порахували кількість українців, які втратили роботу через війну
Українців попросили ще більше скоротити споживання електрики: які прилади не слід включати взагалі, а які - одночасноУкраїнців попросили ще більше скоротити споживання електрики: які прилади не слід включати взагалі, а які - одночасно
У Приватбанку розповіли про зростання інтересу українців до готівкової гривніУ Приватбанку розповіли про зростання інтересу українців до готівкової гривні
Відключення електроенергії: 10 млн. українців залишаються без світла, а Київ поставив антирекордВідключення електроенергії: 10 млн. українців залишаються без світла, а Київ поставив антирекорд
Українців попередили про відключення світла на 8 годин за раз: як довго триватиме криза в енергосистеміУкраїнців попередили про відключення світла на 8 годин за раз: як довго триватиме криза в енергосистемі
Ринок землі: Із початку війни укладено понад 30 тисяч земельних угодРинок землі: Із початку війни укладено понад 30 тисяч земельних угод
Последние новости
Подгружаем последние новости