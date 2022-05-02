Добыча роSSийского газа за год снизилась более чем на 5%

В апреле в РФ добыча газа составила 61,15 млрд кубометров — это на 5,2% меньше, чем в апреле прошлого года. Об этом пишет ЭП со ссылкой на «Интерфакс».

Добыча роSSийского газа за год снизилась более чем на 5%

В целом же добыча газа в РоSSии в январе-апреле 2022 года уменьшилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 261,42 млрд. куб. м.

При этом данные по «Газпрому» ЦДУ ТЭК не публикует отдельно. Они включены как «расчетные» в объем добычи «других недропользователей», добывших в январе-апреле 2022 года 184,76 млрд куб. м газа (42,86 млрд куб. м газа — в апреле).

Напомним

«Газпром» утверждает, что поставляет в Китай на 60% больше газа, чем годом ранее. Из сообщения «Газпрома» следует, что за четыре месяца 2022 года в Китай могло быть поставлено 4,9 млрд кубических метров газа.

В министерстве экономики РФ ожидают, что из-за западных санкций добыча нефти уже в этом году упадет на 17%. Добыча нефти в РоSSии уже начала падать в марте и к середине апреля падение достигло 7,5%.

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