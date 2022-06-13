Экспорт электроэнергии может стать едва ли не самым прибыльным бизнесом в Украине — Кудрицкий

Украине и Европейскому Союзу удалось достичь договоренностей о новых возможностях и увеличении экспорта нашей электроэнергии в страны ЕС . При этом сейчас украинская оптовая цена на электроэнергию практически втрое ниже европейской цены, поэтому экспорт нашей электроэнергии в Европу — это самый прибыльный вид экономической деятельности, который сейчас доступен Украине. Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

При этом глава «Укрэнерго» утверждает, что наращивание экспорта не несет рисков для внутреннего рынка, а регулятор обязательно позаботится о том, чтобы на внутреннем рынке ни при каких обстоятельствах не было дефицита электроэнергии.

"По мере того, как мы будем деоккупировать наши территории, будем возвращать и захваченные энергетические объекты. Это значит, что у нас будет расти не только потребление, которое на сегодняшний день временно потеряно, но и генерация, - пояснил Владимир Кудрицкий. - Поэтому у нас избыток электроэнергии, который может быть накоплен в течение этого года, он будет сохраняться и в дальнейшем, мы будем нетто-экспортером при любом сценарии. Центральной и Восточной Европе, напротив, активно импортируют энергоресурсы. Поэтому для европейцев, как и для Украины, коммерческие поставки электроэнергии – это сценарий win-win".