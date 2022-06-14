Доллар пошел вверх после "затишья": какой курс 14 июня

Доллар, который уже несколько стабилизировался в цене в последнее время, снова начал расти.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга объявлений о купле-продаже валюты на сайте kurs.com.ua, информирует Апостроф.

Так, во вторник, 14 июня максимально высоким в продаже курс доллара был в 8:50 – валюту можно было купить за 35,63 грн/$. Ближе к середине дня он несколько опустился и состоянием на 11:30 его цена составляла 35,55 грн/$. Однако, потом доллар снова начал расти – в 13:20 его можно было купить за 35,60 грн/$.

Касательно покупки доллара, то максимально выгодно свою валюту можно было продать в 13:10 часов – за 35,44 грн/$. Самой низкой цена была в 10:10 – она составляла 35,35 грн/$.

При этом в банках, согласно данных Минфин, курс доллара повысился в продаже на 20 копеек, до 35,7 грн/$, в покупке – до 35 грн/$, то есть на 10 копеек.


Мария Швец, Апостроф





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