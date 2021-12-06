С начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУ

За 3 квартала текущего года чистая прибыль (после уплаты налога) финансовых компаний составила около 6 млрд грн. Это следует из квартальной отчетности компаний, опубликованной Нацбанком.

Специфика сегмента

Следует отметить, что численность финкомпаний составляет порядка 900 штук. Это самый разношерстный сегмент небанковского финансового рынка с точки зрения видов деятельности. Как минимум, можно выделить такие направления: кредитование, в том числе, выдача микрокредитов «до зарплаты», платежные системы, факторинг и лизинг.

Финансовая солянка

Почти 600 финкомпаний задекларировали 5,8 млрд грн прибыли.

Лидером по прибыли (1,1 млрд грн) стала компания «НоваПей» — «финка» крупнейшего частного почтового оператора страны — «Новой Почты». Она обслуживает платежную систему по пересылке денег за товары, доставляемые перевозчиком.

Второе место заняла малоизвестная «ФК «Дельта + Финанс», которая занимается кредитованием и финансовым лизингом. В отличие от предыдущего игрока у ФК «Токката» имеется Интернет-сайт, где указано, что компания предоставляет услуги факторинга, предоставления гарантий, финансового лизинга и кредитования. Схожие профили деятельности и у других фигурантов десятки.

Четверка микро-кредиторов

ТОВ «Споживчий Центр» — классическая «финка», специализирующаяся на микро-кредитовании (ТМ Швидко Гроши). Ее прибыль почти 288 млн грн, что почти вчетверо меньше, чем у лидера.

В этом же сегменте работает «Авентус Украина», работающая под брендом

«CreditPlus», а также «Укр Кредит Финанс» (Credit Kasa) и «Милоан».

Как известно, эффективные ставки по кредитам «до зарплаты» измеряются десятками тысяч процентов годовых.

Топ-10 самых прибыльных финкомпаний за 9 месяцев 2021 г, млн грн

«НоваПэй» 1,4 «ФК «Дельта + Финанс» 815,7 «ФК «Токката» 615,8 «Споживчий Центр» 287,8 ФК «Фин.Ком» 269,6 «Авентус Украина» 225,6 «ФК «Мадрид» 206,6 «Укр Кредит Финанс» 122,1 «Милоан» 95,1 «ФК «Контрактовый дом» 94,3

По данным НБУ.

У кого убытки

255 финкомпаний задекларировали убытки в общей сумме порядка 0,8 млрд грн. Среди самых убыточных — две госструктуры: государственное ипотечное учреждение (ГИУ), которое находится в процессе ликвидации, а также относительно недавно созданный Фонд развития предпринимательства (ФРП), который реализует кредитные госпрограммы — «5?7?9%» (для бизнеса) и «Доступная ипотека под 7%» (для населения).

Финкопания «Порше Мобилити» входит в состав Porsche Finance Group Ukraine, которые занимаются финансирование сделок по покупке автомобилей известных брендов.

Топ-5 самых убыточных финкомпаний за 9 месяцев 2021 г., млн грн

«Алькор-Капитал» 176,7 ГИУ 157,6 ФРП 87,1 «ФК «Делориан» 36,8 «Порше Мобилити» 27,3

По данным НБУ.

Финансовый лизинг отдельно

В Украине стремительно развивается рынок финансового лизинга. Однако по данным самого Нацбанка такие услуги предлагают в основном не финкомпании, а юрлица — лизингодатели. Выходит, лизинговый сегмент практически не покрывается официальной статистикой.