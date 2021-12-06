С начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУ
За 3 квартала текущего года чистая прибыль (после уплаты налога) финансовых компаний составила около 6 млрд грн. Это следует из квартальной отчетности компаний, опубликованной Нацбанком.
Специфика сегмента
Следует отметить, что численность финкомпаний составляет порядка 900 штук. Это самый разношерстный сегмент небанковского финансового рынка с точки зрения видов деятельности. Как минимум, можно выделить такие направления: кредитование, в том числе, выдача микрокредитов «до зарплаты», платежные системы, факторинг и лизинг.
Финансовая солянка
Почти 600 финкомпаний задекларировали 5,8 млрд грн прибыли.
Лидером по прибыли (1,1 млрд грн) стала компания «НоваПей» — «финка» крупнейшего частного почтового оператора страны — «Новой Почты». Она обслуживает платежную систему по пересылке денег за товары, доставляемые перевозчиком.
Второе место заняла малоизвестная «ФК «Дельта + Финанс», которая занимается кредитованием и финансовым лизингом. В отличие от предыдущего игрока у ФК «Токката» имеется Интернет-сайт, где указано, что компания предоставляет услуги факторинга, предоставления гарантий, финансового лизинга и кредитования. Схожие профили деятельности и у других фигурантов десятки.
Четверка микро-кредиторов
ТОВ «Споживчий Центр» — классическая «финка», специализирующаяся на микро-кредитовании (ТМ Швидко Гроши). Ее прибыль почти 288 млн грн, что почти вчетверо меньше, чем у лидера.
В этом же сегменте работает «Авентус Украина», работающая под брендом
«CreditPlus», а также «Укр Кредит Финанс» (Credit Kasa) и «Милоан».
Как известно, эффективные ставки по кредитам «до зарплаты» измеряются десятками тысяч процентов годовых.
Топ-10 самых прибыльных финкомпаний за 9 месяцев 2021 г, млн грн
|
«НоваПэй»
|
1,4
|
«ФК «Дельта + Финанс»
|
815,7
|
«ФК «Токката»
|
615,8
|
«Споживчий Центр»
|
287,8
|
ФК «Фин.Ком»
|
269,6
|
«Авентус Украина»
|
225,6
|
«ФК «Мадрид»
|
206,6
|
«Укр Кредит Финанс»
|
122,1
|
«Милоан»
|
95,1
|
«ФК «Контрактовый дом»
|
94,3
По данным НБУ.
У кого убытки
255 финкомпаний задекларировали убытки в общей сумме порядка 0,8 млрд грн. Среди самых убыточных — две госструктуры: государственное ипотечное учреждение (ГИУ), которое находится в процессе ликвидации, а также относительно недавно созданный Фонд развития предпринимательства (ФРП), который реализует кредитные госпрограммы — «5?7?9%» (для бизнеса) и «Доступная ипотека под 7%» (для населения).
Финкопания «Порше Мобилити» входит в состав Porsche Finance Group Ukraine, которые занимаются финансирование сделок по покупке автомобилей известных брендов.
Топ-5 самых убыточных финкомпаний за 9 месяцев 2021 г., млн грн
|
«Алькор-Капитал»
|
176,7
|
ГИУ
|
157,6
|
ФРП
|
87,1
|
«ФК «Делориан»
|
36,8
|
«Порше Мобилити»
|
27,3
По данным НБУ.
Финансовый лизинг отдельно
В Украине стремительно развивается рынок финансового лизинга. Однако по данным самого Нацбанка такие услуги предлагают в основном не финкомпании, а юрлица — лизингодатели. Выходит, лизинговый сегмент практически не покрывается официальной статистикой.