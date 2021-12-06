В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию

Виктор Ляшко призвал доверять только официальным источникам.

В Минздраве предупредили о мошеннической схеме под видом выплаты 1000 грн за вакцинацию
Фото: flick НБУ

Министерство здравоохранения предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с программой "еПоддержка", в рамках которой привитые украинцы будут получать по 1000 гривен.

Злоумышленники от имени министерства направляют информацию с просьбой предоставить номер карты и персональные данные якобы для начисления средств. Об этом на брифинге 6 декабря сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Эти данные используются мошенниками для снятия средств с карточек. Сообщать любую информацию о карте, включая срок действия и CVV, опасно.

"Уверяю, что от имени министерства никакие уведомления не формировались и не направлялись гражданам. Программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина «еПоддержка» начнется 19 декабря. Механизм получения финансовой помощи – online, через мобильное приложение Дия», – отметил министр.

Ляшко призвал пользоваться проверенной информацией на официальных государственных ресурсах.

Напомним, в рамках программы "еПоддержка" полностью вакцинированные от ковида получат по 1000 гривен на виртуальную карточку в приложении "Дия". Люди без приложения также смогут получить средства альтернативным путем, но позже - этот механизм еще разрабатывается.

Потратить деньги можно будет на исчерпывающий перечень товаров и услуг: покупку книг, билетов в музеи, кино и театры, авиабилеты, путешествия по железной дороге и фитнес-клубы. Перечень субъектов хозяйствования, которые в соответствии с их КВЭД смогут принять участие в программе, будет сформирован и сообщен впоследствии.

У украинцев со дня начисления средств будут 4 месяца, чтобы потратить их.

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