Польща збирається закупити 1000 БМП вітчизняного виробництва

Військово-промисловий комплекс країни буде залучено до масштабного переозброєння армії, інформує ZN.ua.

Польща збирається закупити 1000 БМП вітчизняного виробництва
Фото - Polska Grupa Zbrojeniowa

Польська армія готується замовити нові вітчизняні бойові машини піхоти Borsuk. Наступного тижня має бути підписана рамкова угода між міністерством оборони Польщі та консорціумом компаній на чолі з Huta Stalowa Wola. Про це повідомляє PolskieRadio24.

У майбутній угоді буде йтися про купівлю тисячі новітніх гусеничних БМП. Наразі тривають випробування прототипів цієї бойової машини піхоти, що розпочалися у липні 2022 року і досі успішно тривають. Зокрема, восени минулого року військовослужбовці 15-ї окремої механізованої бригади польського війська випробували машину на полігоні.

Бойові машини Borsuk від польської оборонної промисловості мають замінити у сухопутних військах збройних сил Польщі застарілі радянські БМП-1 та МТ-ЛБ.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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