Польща збирається закупити 1000 БМП вітчизняного виробництва

Польська армія готується замовити нові вітчизняні бойові машини піхоти Borsuk. Наступного тижня має бути підписана рамкова угода між міністерством оборони Польщі та консорціумом компаній на чолі з Huta Stalowa Wola. Про це повідомляє PolskieRadio24 .

У майбутній угоді буде йтися про купівлю тисячі новітніх гусеничних БМП. Наразі тривають випробування прототипів цієї бойової машини піхоти, що розпочалися у липні 2022 року і досі успішно тривають. Зокрема, восени минулого року військовослужбовці 15-ї окремої механізованої бригади польського війська випробували машину на полігоні.

Бойові машини Borsuk від польської оборонної промисловості мають замінити у сухопутних військах збройних сил Польщі застарілі радянські БМП-1 та МТ-ЛБ.