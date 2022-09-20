"Обмін" 500 на 1000 гривень: в Україні з'явився новий вид шахрайства

У Дніпрі шахрайка намагалася обдурити пенсіонерку та вкрасти у неї гроші – вони пропонувала обміняти 1000 гривень на 500, як допомогу пенсіонерам, інформує Апостроф.

Про це йдеться у місцевих Telegram-каналах.

Так, до жінки пенсійного віку на вулиці підійшла невідома та запропонувала обміняти гроші – за 500 гривень вона пропонувала дати 1000, як допомогу пенсіонерам. Такий щедрий обмін викликав підозри у потенційної жертви, і вона звернулася до поліції.

Патрульним вдалося затримати шахрайку на вулиці Суворова, хоч та й намагалася втекти. Під час поверхневої перевірки у неї було виявлено сувенірні купюри. Для з'ясування всіх обставин події жінку було доставлено до відділення поліції.


Марія Швець, Апостроф





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