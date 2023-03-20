Фальшива 1000. БЕБ викрило фальшивомонетників у Волинській області

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами номіналом 1000 грн у торгівельних закладах міста Луцька. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

Фальшива 1000. БЕБ викрило фальшивомонетників у Волинській області
Фото: epravda.com.ua

Що відомо

Громадянин України придбав підроблену національну валюту України у місті Дніпро у лютому 2023 року. Чоловік привіз фальшиві купюри до Луцька і одразу почав їх збувати.

З метою приховування злочину гроші збувалися у різних торгівельних місцях. Щоразу купувався недорогий товар, який оплачувався підробленою купюрою в 1000 гривень. Таким чином особа конвертувала підроблені кошти у справжні гривні.

Виявлені банкноти номіналом 1000 грн мали однакові серії і номери та не відповідали встановленому зразку аналогічної банкноти Нацбанку України.

Купюри були надруковані з використанням кольорового знакодруківного пристрою зі струменевим способом друку та мали підроблені спеціальні елементи захисту

Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.





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