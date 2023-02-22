Під час війни ФДМУ оголосив про продаж трьох промислових гигантів у прифронтовій області

Фонд держмайна готує до приватизації три промислові гіганти у Запоріжжі: «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» та «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Про це повідомляє пресслужба Фонду.

З цією метою заступниця голови ФДМУ Яна Матієва відвідала промислові підприємства в Запоріжжі, обговорила з керівництвом їх роботу та підготовку до приватизації.

У Фонді держмайна вважають, що навіть під час війни кожне з підприємств є перспективним активом для майбутніх інвесторів, оскільки:

Запорізький титано-магнієвий комбінат — єдиний у Європі виробник губчастого титану;

«Кремнійполімер» — єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);

«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» — колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.

«Наша мета — готувати підприємства до приватизації та зробити їх привабливими для інвесторів. Кошти від приватизації ми направляємо на підтримку Сил Оборони», — зазначила Матієва.

Нагадаємо:

ТОВ "ЗТМК" було утворено на базі ДП "Запорізький ТМК" – єдиного в Україні та Європі виробника губчастого титану. ЗТМК на 51% належав Фонду держмайна і на 49% – компанії Tolexis Trading Limited, де бенефіціаром був Фірташ.

Фірташ в особі Tolexis Trading повинен був інвестувати в підприємство $110 млн і за це отримати 49%-ву частку.

Фірташ домігся призначення свого менеджменту на підприємство, рішеннями якого більшість грошей було витрачено на погашення боргів за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними з Group DF. Надалі ці кошти були виведені з України шляхом переказу на рахунки офшорних фірм. На модернізацію підприємства було спрямовано лише 20 млн грн.

З 2016 року держава добивалась повернення ЗТМК у державну власність. Крапку у цій справі в травні 2022 року поставив Верховний суд, повернувши цілісний майновий комплекс підприємства у власність держави.

23 вересня 2016 року детективи НАБУ затримали директора ЗТМК в рамках розслідування кримінальної виробництва про розтрату 492 млн гривень.

Ще одне підприємство, яке виставляється на продаж -"Кремнійполімер", підприємство хімічної промисловості. Продукція експортувалася у 20 країн світу.



Підприємство час від часу потрапляло у гучні скандали - від невиплати заробітної плати до розкрадання керівництвом в особливо великих розмірах.



"Кремнійполімер" є одним з найбільших забруднювачів повітря в Запоріжжі, де розташовано 230 підприємств.

У 2020 роц і на все майно та рахунки підприємства державна виконавча служба наклала арешт.



"Кремнійполімер" знаходиться під санкціями в Росії з 2018 року. Санкції передбачають блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ , а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (ЗАлК) перебував у власності російського мільярдера Олега Дерипаски з 2001 року, але російські власники не виконали зобов'язань. У державну власність 68%-вий пакет акцій підприємства було повернуто в 2015 році.

Однак український виробник фактично паралізований через монополію россійського "РУСАЛу" на ринку сировини і майже не працює.

Служба безпеки України з 2018 року просила застосувати санкції до російського "РУСАЛу", але в результаті компанія не потрапила до санкційного списку.

На Дерипаску офіційно накладено західні санкції за зв’язки та підтримку режиму Путіна.

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію.