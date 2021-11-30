Чёрная пятница в этом году отметилась меньшими скидками и ажиотажем в американской рознице

В былые годы приуроченные к Дню благодарения праздничные распродажи в конце ноября становились яркими событиями за счёт участия потребителей в активностях физических магазинов, но перенос торговли в онлайн с одновременным влиянием пандемии снизил градус ажиотажа и величину скидок, так что этот сезон американские торговые сети могут завершить с выручкой на уровне прошлого года.

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По информации Bloomberg, опирающейся на статистику Adobe и MasterCard, расходы американских покупателей в период с «чёрной пятницы» до «киберпонедельника» примерно сопоставимы с уровнем прошлого года, а по некоторым категориям товаров оказались ниже. Торговые сети столкнулись с ограниченностью предложения и задержками с поставками товаров, в категории электроники средняя величина скидок не превысила 12 % против прошлогодних 27 %. С другой стороны, расходы американцев в указанный трёхдневный период в этом году всё равно оказались на 28,7 % выше, чем в 2019 году, и рознице просто удалось повторить подъём прошлого года.

При этом расширение периода до начала ноября позволяет увидеть, что расходы потребителей в этом году выросли на 13,6 % относительно аналогичного периода прошлого года. По сути, многие покупатели в условиях неопределённости с доступностью желаемых товарных позиций не стали откладывать момент приобретения желаемых подарков до «чёрной пятницы». Если в декабре существующий уровень активности покупателей сохранится, то выручка американской розницы в годовом сравнении может вырасти на 10 %. Продавцы предпочли растянуть период распродаж на несколько дней или даже недель, чтобы обеспечить более высокую равномерность реализации складских запасов.



