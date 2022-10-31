Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія планують підписати угоду про постачання електроенергії в ЄС

Представники Грузії, Азербайджану, Угорщини та Румунії планують підписати угоду про постачання електроенергії в країни ЄС. Про це заявив віцепрем'єр Грузії, голова Мінекономіки Леван Давіташвілі, повідомляє «Грузія Online».

«Найближчим часом між Грузією, Румунією, Угорщиною та Азербайджаном буде досягнуто згоди для того, щоб усі чотири країни одночасно зуміли здійснити цей проект, тому що це інвестиція в кілька мільярдів і одночасно це дасть змогу підключити безпосередньо Грузію до енергоструктур ЄС», — зазначив Давіташвілі.

Також президент Азербайджану Ільхам Алієв під час візиту до Грузії минулого тижня повідомив, що Баку збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВт електроенергії через Грузію.

Крім того, у Тбілісі побував міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

Під час зустрічі з Давіташвілі він обговорив можливість прокладання лінії електропередач дном Чорного моря. Цей проект Грузія та Азербайджан мають намір реалізувати за участю Румунії та Угорщини.

А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі зі своїм грузинським колегою Іраклі Гарібашвілі повідомив, що Угорщина потребує закупівлі електроенергії з Азербайджану через Грузію.