НБУ подтвердил снижение комиссии интерчейндж компаниями Visa и Mastercard

Национальный банк подтверждает выполнение договоренностей между компаниями Visa и Mastercard о снижении комиссии интерчейндж. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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С 26 ноября 2021 года Visa и Mastercard снизили размер ставки межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%.

Снижение размера ставки комиссий произошло в рамках выполнения условий Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку в Украине.

Предпосылкой снижения комиссий стало предоставление Антимонопольным комитетом Украины 11 ноября 2021 соответствующего разрешения компаниям Mastercard и Visa на согласованные действия в виде уменьшения размера межбанковских комиссий.

«Национальный банк положительно оценивает продолжение постепенного снижения ставок для внутригосударственных операций в Украине. Мы считаем, что дальнейшая реализация меморандума позволит сбалансированно развивать безналичные расчеты с учетом уровня охвата граждан банковским обслуживанием с одной стороны и развития платежной инфраструктуры с другой», — подчеркнул зампред Национального банка Алексей Шабан. — «По нашему мнению, это также повлияет на уменьшение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что в частности будет способствовать снижению издержек бизнеса» .

Напомним, 17 мая Национальный банк, Masterсard и Visa подписали Меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине. Этим документом закреплен согласованный подход к постепенному снижению предельного размера комиссии интерчейндж.

В целом, меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж: