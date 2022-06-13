Снижение цен: в Украине подешевели некоторые ходовые товары

По итогам мая годовая инфляция в Украине достигла 18%. Причем только с начала нынешнего года цены выросли почти на 14%. И все же, на фоне тотального роста стоимости жизни в Украине зафиксировано снижение цен на некоторые ходовые товары.

В Украине подешевели ходовые товары: где зафиксировано снижение цен

Об этом рассказал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Итак, согласно свежей статистике за май 2022, годовая инфляция (с мая 2021 по май 2022) составила 18%, причем только с 1 января нынешнего года цены прибавили 13,9%.

В этом инфляционном забеге лидерами оказались цены на топливо. Они за год выросли на 57,5%. Из-за такого повышения стоимости топлива в лидирующую группу попали и транспортные расходы. Они стали дороже на 29,32%.

Очень сильно прибавила в цене продуктовая группа – 23,6%. Причем, этот процент еще немного сгладили яйца, которые за год потеряли в цене 28,5% из-за того что был заблокирован экспорт этого продукта.

В Украине подешевели ходовые товары: где зафиксировано снижение цен

Далее в этом рейтинге инфляции идут:

  • алкоголь и табак +17,7%
  • образование +16,2%
  • рестораны и отели +15,7%
  • медицина +13,1%
  • быттехника и товары для дома +12%.

Менее 10% прибавили в цене сфера развлечений и культуры (+9,4%) и услуги связи (+9%). Ну, а то, чем нас постоянно более всего пугают - услуги ЖКХ, за год выросли в цене всего на +3,5%.

И, во что верится с трудом, но это факт: одежда и обувь подешевели на 5,7%. Очевидно с началом войны украинцы стали меньше тратиться на обновы, а больше запасаться провиантом, топливом и прочими товарами из приоритетного ряда выживания.

Напомним, кроме яиц, дешевеют еще и некоторые другие продукты. Так, по сравнению с маем 2022 года в июне снизились цены на сало.


Марченко Любов, Тудей





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