Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС — глава Еврокомиссии

Еврокомиссия выплатила новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 млн евро. Средства являются частью запланированного пособия в размере 9 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter .

«Сегодня мы выплатили новый транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году», – говорится в публикации.

Также, по словам главы Еврокомиссии, кроме макрофинансовой помощи Евросоюз планирует работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну.