Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС — глава Еврокомиссии

ЕС также намерен работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину, информирует ZN.ua.

Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС — глава Еврокомиссии
© flickr / The Left

Еврокомиссия выплатила новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере 600 млн евро. Средства являются частью запланированного пособия в размере 9 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Сегодня мы выплатили новый транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году», – говорится в публикации.

Также, по словам главы Еврокомиссии, кроме макрофинансовой помощи Евросоюз планирует работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну.

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine

More is coming - we proposed an additional €9 billion loan for ?? in 2022.

Beyond relief, we'll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022


Анастасия Гурин, ZN.ua

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