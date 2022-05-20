Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС — глава Еврокомиссии

Еврокомиссия выплатила новый транш макрофинансовой помощиУкраине в размере 600 млн евро. Средства являются частью запланированного пособия в размере 9 млрд евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Сегодня мы выплатили новый транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере 9 миллиардов евро для Украины в 2022 году», – говорится в публикации.
Также, по словам главы Еврокомиссии, кроме макрофинансовой помощи Евросоюз планирует работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную, демократическую страну.
Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine
More is coming - we proposed an additional €9 billion loan for ?? in 2022.
Beyond relief, we'll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U