Германия подтвердила, что не будет платить за газ рублями

Германия не планирует платить за роSSийский газ в рублях ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил министр финансов страны Кристиан Линднер, пишет Европейская правда.

«Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не позволим себя шантажировать! Мы и дальше не будем платить за роSSийский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы поскорее стать независимыми от РоSSии», — написал Линднер в Twitter .

Шантаж РоSSии

В конце марта Путин поручил перевести расчеты по поставкам роSSийского газа «недружественным» странам в рубли.

Страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) отвергли это требование, назвав его «односторонним и явным нарушением существующих контрактов».

В то же время, Газпром с 27 апреля прекратил поставлять газ в Польшу и Болгарию после их отказа оплачивать газ рублями.