Суд подтвердил незаконность проверки НБУ, на основе которой Мегабанк признали неплатежеспособным

Результаты внеплановой проверки НБУ, на основе которой было принято решение о проблемном статусе, а затем о неплатежеспособности АО «Мегабанк» были признаны судом незаконными накануне полномасштабного вторжения РФ.

Суд подтвердил незаконность проверки НБУ, на основе которой Мегабанк признали неплатежеспособным

Спорная внеплановая проверка в, А О Мегабанк состоялась осенью 2021 года. Осознавая ее незаконность, руководство банка направило иск в Харьковский окружной административный суд.

Накануне полномасштабной войны, 22 февраля, суд удовлетворил иск банка и признал проверку регулятора и решение по его результатам незаконными.

Об этом во время пресс-конференции 8 июня рассказал председатель наблюдательного совета, председатель правления АО «Мегабанк» в 2015—2021 гг. Алексей Яценко.

По его словам, решение о неплатежеспособности было принято НБУ из-за невыполнения плана мер, которые банк должен был осуществить после того, как попал в категорию проблемных. В свою очередь, к категории проблемных банк был отнесен из-за невыполнения письменного требования НБУ, направленного по результатам внеплановой проверки. Однако результаты этой проверки были оспорены в судебном порядке.

«Внеплановая проверка Нацбанка решением суда была признана недействительной. Поэтому, как только в Харькове заработают суды, текст решения будет опубликован и начнется отсчет времени на подачу апелляционной жалобы от НБУ. Если эта жалоба не будет подана, решение вступит в законную силу. Если Нацбанк подаст жалобу и банк выиграет апелляцию, а впоследствии и Верховный Суд, то решение, на основании которого банк было признано неплатежеспособным, будет отменено. И тогда сложится юридическая ситуация, когда банк будет признан неплатежеспособным неправомерно», — сообщил Алексей Яценко.

Также он добавил, что Нацбанку известно о решении суда, представитель регулятора присутствовал на заседании и слышал окончательный текст решения.

«Поэтому, по моему мнению, нужно дождаться, когда суд поставит точку в этом вопросе», — добавил Алексей Яценко.





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