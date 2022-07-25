НБУ відкликав ліцензію Мегабанку

«Попри те, що фонд двічі продовжував строк для подачі документів зацікавленими особами, і двоє претендентів отримали допуск до відкритого конкурсу, жоден з них так і не подав конкурсних пропозицій. Відтак, відповідно до законодавства, виконавча дирекція фонду ухвалила рішення визнати конкурс таким, що не відбувся. За таких обставин ліквідація банку є єдиним можливим способом виведення та буде розпочата фондом після ухвалення відповідного рішення НБУ», — зазначили у пресслужбі ФГВФО.

22 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав ліквідацію Мегабанку строком на три роки з 22 липня 2022 року до 21 липня 2025 року включно.

Нагадаємо

3 червня Правління Нацбанкуухвалило рішення про віднесення АТ «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства.