Нацбанк впервые за время войны признал банк неплатежеспособным

Нацбанк впервые за время войны РоSSии против Украины отнес банк к числу неплатежеспособных. Речь идет о Мегабанке (Харьков), говорится в сообщении НБУ.

Отметим, что 60,74% уставного капитала банка принадлежит Виктору Субботину, генеральному директору ОАО «Турбоатом». НБУ отмечает, что финансовые проблемы банка не были вызваны войной, начались задолго до ее начала и спровоцированы системным кредитованием связанных с банком лиц.

Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка составляет 4,4 млрд грн.

"2 июня Нацбанк отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных. Это первый случай отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны", – процитировала НБУ Виктора Субботина.

При этом Субботин призвал народных депутатов дать оценку действиям Нацбанка в целом и, в частности, решению признать Мегабанк неплатежеспособным.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2022 года по размеру активов Мегабанк занимал 24-е место (11,193 млрд грн) среди 69 действующих в стране банков.