Нацбанк впервые за время войны признал банк неплатежеспособным

Основным собственником банка является гендиректор ОАО «Турбоатом», информирует ZN.ua.

Нацбанк впервые за время войны признал банк неплатежеспособным

Нацбанк впервые за время войны РоSSии против Украины отнес банк к числу неплатежеспособных. Речь идет о Мегабанке (Харьков), говорится в сообщении НБУ.

Отметим, что 60,74% уставного капитала банка принадлежит Виктору Субботину, генеральному директору ОАО «Турбоатом». НБУ отмечает, что финансовые проблемы банка не были вызваны войной, начались задолго до ее начала и спровоцированы системным кредитованием связанных с банком лиц.

Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка составляет 4,4 млрд грн.

"2 июня Нацбанк отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных. Это первый случай отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны", – процитировала НБУ Виктора Субботина.

При этом Субботин призвал народных депутатов дать оценку действиям Нацбанка в целом и, в частности, решению признать Мегабанк неплатежеспособным.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2022 года по размеру активов Мегабанк занимал 24-е место (11,193 млрд грн) среди 69 действующих в стране банков.


Середа Елена, ZN.ua





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