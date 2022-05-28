Пенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсии

Украинские пенсионеры, которые выехали за границу из-за войны, не могут снять свою пенсию в том случае, если у них прострочена карта для выплат. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Вместе с тем в ПФ уточнили, что пенсия, которую не могут получить пожилые люди за границей, никуда не денется. Деньги будут накапливаться на счете, и после возвращения в Украину они смогут получить всю накопленную сумму.

Также в ПФ предупредили о том, что перекинуть деньги на другую карту не получится.