Пенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсии

Деньги никуда не денутся, они будут накапливаться на счету, информирует ZN.ua.

Украинские пенсионеры, которые выехали за границу из-за войны, не могут снять свою пенсию в том случае, если у них прострочена карта для выплат. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Вместе с тем в ПФ уточнили, что пенсия, которую не могут получить пожилые люди за границей, никуда не денется. Деньги будут накапливаться на счете, и после возвращения в Украину они смогут получить всю накопленную сумму.

Также в ПФ предупредили о том, что перекинуть деньги на другую карту не получится.


Середа Елена, ZN.ua

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