Новостей.COM ⇒
2022-05-28
Пенсионный фонд назвал причину, из-за которой часть украинских беженцев останется без пенсии
Деньги никуда не денутся, они будут накапливаться на счету, информирует
Украинские пенсионеры, которые выехали за границу из-за войны, не могут снять свою пенсию в том случае, если у них прострочена карта для выплат. Об этом
Вместе с тем в ПФ уточнили, что пенсия, которую не могут получить пожилые люди за границей, никуда не денется. Деньги будут накапливаться на счете, и после возвращения в Украину они смогут получить всю накопленную сумму.
Также в ПФ предупредили о том, что перекинуть деньги на другую карту не получится.
Середа Елена, ZN.ua