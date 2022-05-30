Снижение налогов на импорт убивает конкурентоспособность наших производителей — Кирилл Шевченко

Созданные для импорта стимулы в виде отмены импортных сборов и НДС сейчас лишают преимуществ украинских производителей, отмечает в своей колонке для ZN.UA глава НБУ Кирилл Шевченко.

На первых этапах вторжения из-за опасений значительного нарушения производства в Украине, чтобы не допустить дефицита товаров, правительством было снижено налогообложение импорта. На тот момент это было верным шагом. К счастью, производство товаров широкого потребления уцелело и возобновляется, и теперь этот шаг восстановлению национальной экономики скорее мешает.

По мнению Главы НБУ, необходимо вернуть налогообложение импорта и ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта. Это позволит увеличить бюджетные доходы, снизить объемы импорта и стимулировать украинских товаропроизводителей, а значит, и снизить давление на валютный рынок. Также это снизит необходимость финансирования бюджетного дефицита Национальным банком и, как следствие, ослабит девальвационное и инфляционное давление.

Также возможной опцией является выведение из межбанковского валютного рынка крупных покупателей госсектора, чей импорт неэластичен к обменному курсу, то есть объемы импорта не уменьшаются и не увеличиваются при изменении курса.