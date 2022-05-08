План Еврокомиссии на случай остановки поставок газа: энергосбережение и обязательство делиться

Европейская комиссия готовит план энергосбережения на случай резкого прекращения поставок газа из РоSSии. Его могут одобрить уже 18 мая, пишет испанская El Pais.

Так, если РоSSия прекратит поставки газа в Европу, те страны-члены ЕС , у которых есть альтернативные поставщики, в частности Испания , попросят делиться с наиболее пострадавшими. В то же время ЕК считает, что из 155 млрд куб м газа, которые ежегодно поступают из РоSSии, две трети в перспективе могут быть заменены.

Также Брюссель потребует, чтобы нормирование энергии в промышленном секторе применялось так, чтобы компании в странах с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от прекращения поставок роSSийского газа.

Отметим, от прекращения поставок роSSийского газа в Европе также пострадает Украина, по газотранспортной системе которой прокачивается около 40 млрд кубометров газа в год. Доходы от транзита оцениваются в порядка 3 млрд долларов.