План Еврокомиссии на случай остановки поставок газа: энергосбережение и обязательство делиться
Европейские страны объединяют усилия по «снятию с газовой иглы» РоSSии, информирует
Европейская комиссия готовит план энергосбережения на случай резкого прекращения поставок газа из РоSSии. Его могут одобрить уже 18 мая,
Так, если РоSSия прекратит поставки газа в Европу, те страны-члены ЕС, у которых есть альтернативные поставщики, в частности Испания, попросят делиться с наиболее пострадавшими. В то же время ЕК считает, что из 155 млрд куб м газа, которые ежегодно поступают из РоSSии, две трети в перспективе могут быть заменены.
Также Брюссель потребует, чтобы нормирование энергии в промышленном секторе применялось так, чтобы компании в странах с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от прекращения поставок роSSийского газа.
Отметим, от прекращения поставок роSSийского газа в Европе также пострадает Украина, по газотранспортной системе которой прокачивается около 40 млрд кубометров газа в год. Доходы от транзита оцениваются в порядка 3 млрд долларов.