Финляндия подтвердила прекращение поставок электроэнергии из РоSSии

РоSSийское электричество составляет 10% потребления в стране.

?Финляндия подтвердила прекращение поставок электроэнергии из РоSSии
Фото: dtek.com

Компания Fingrid, контролирующая электросети Финляндии, подтвердила, что в ночь на субботу электроснабжение из РоSSии было прекращено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

RAO Nordic, дочерняя компания роSSийской энергетической компании "Интер РАО", сообщила, что с 14 мая не будет поставлять электричество в Финляндию.

Рейма Пяйвинен, операционный директор Fingrid, говорит, что причиной прекращения поставок, о которой сообщает RAO Nordic, являются трудности с оплатой. Пяйвинен не может более подробно оценить, что за этим стоит, и связан ли этот шаг с санкциями.

По словам Fingrid, прекращение поставок роSSийской электроэнергии ничем не угрожает потребителям. Недостающий импорт можно заменить, импортируя больше электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства.

"Когда снабжение электроэнергией на оптовом рынке скандинавских стран уменьшится, это в принципе приведет к незначительному росту оптовых цен" - сказал он.

Однако поначалу рост цен, вероятно, будет наблюдаться в основном в биржевых ценах на электроэнергию. Пяйвинен напоминает, что большинство "обычных потребителей электроэнергии" покупают электроэнергию по фиксированным ценам, а это значит, что рост цен не будет заметен или будет заметен со временем.

Электричество из РоSSии составляет 10% потребления Финляндии.

Напомним, ранее Финляндия договорилась с Эстонией о взаимопомощи на случай проблем с поставками газа.

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